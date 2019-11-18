Park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada



Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan olayda otomobile yaklaşan bir kişi aracın yanına yaklaşarak elindeki şişedeki benzini aracın motor kısmına döküp aracı ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Olayın fark edilmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar yangına müdahale ettiler. Olay yerine gelen 110 itfaiye ekipleri de yanan araçta soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik kamerasından yola çıkarak olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlıların emniyette sorguları devam ederken, polisin kundaklama olayı ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.



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