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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otoparkta araçlar yandı sahipleri birbirine girdi

Otoparkta araçlar yandı sahipleri birbirine girdi

Pendik Sapanbağlar Mahallesinde bir binanın site otoparkında şarj edilen elektrikli motosikletin yanmasıyla yangın çıktı. Yangın otoparkta bulunan 3 araca daha sıçradı. Araç sahipleri birbirine girdi.Yoğun dumanın oluştuğu sitede oturan biri bebek 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Bebek Hastane Sağlık Ekipleri 


Olay saat 19.00 sıralarında Pendik ' te Sapanbağlar Mahallesi bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Otoparkta şarj edilen elektrikli motosiklet birden alev aldı. Elektrikli motosikletin yanmasıyla yangın otoparkta bulunan 3 araca daha sıçradı. Otoparkta alev araçların yanmasıyla otopark kısmında ve binada yoğun duman oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otoparkta yanan araçlar söndürüldü. Yoğun dumandan ise biri bebek 3 kişi etkilendi. Dumandan etkilenenlere 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti. Daha sonrasında dumandan etkilenen biri bebek 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan araç sahipleri kavga ederek birbirine girdi. Polis ekipleri kavgaya tutuşan araç sahiplerini güçlükle ayırdı. (HA-EY
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