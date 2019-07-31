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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzle

Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzle

Kaza yapan araç

Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Sinir krizi geçiren annesi
-Polis ve jandarma detay
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Sinir krizi geçiren annesini ise jandarma ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Kaza, Kırıkkale-Samsun D-200 Karayolunun 11. kilometresindeki Lavanta Vadisi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yeşiloğlu idaresindeki 99-ZR-SF plakalı otomobil, annesi ile birlikte yolu karşıya geçmek isteyen Kadir Bulut'a (14) çarptı. Kadir Bulut olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde sinir krizi geçiren 14 yaşındaki çocuğun annesini ve yakınlarını jandarma ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Otomobilin sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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