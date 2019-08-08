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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otomobil tarlaya uçtu: 1'i bebek 5 yaralı İzle

Otomobil tarlaya uçtu: 1'i bebek 5 yaralı İzle

Kaza yapan otomobil

İlk Müdahale Jandarma Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri
-Araçtan fırlayan malzemeler
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 1’i bebek, 5 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Adana-Konya Karayolu Acıpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin A. (32) idaresindeki 34 KS 1381 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazada, hurdaya dönen araçta bulunan 4 aylık K.D.A, M.Ö. (11), Kudret A. (35), Kadir A. (57) ve sürücü Selahattin A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (CK-İY-FM-
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