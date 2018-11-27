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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı İzle

Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı İzle

Olay yerinden görüntü

Polis 

-Kaza yapan araçtan görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nde viraj dönüşünde hakimiyetini kaybeden otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Harun G. idaresindeki 80 GV 075 plakalı otomobil virajı alamayarak park halindeki 16 JBA 78 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. 4 kişinin bulunduğu araçta, 11 yaşındaki Şükrü Aziz Avran olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mahmut Hülagü kaldırıldığı Özel Körfez Marmara Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Derince Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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