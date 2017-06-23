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23 Haziran 2017 Cuma günü yayınlandı
Otomobil alev topuna döndü

Otomobil alev topuna döndü

LPG'li otomobil patlamadan söndürüldü

Emniyet Müdürü Otomobil Yangını Gölbaşı Gözyaşı Yangın Yeri 


- Bayram yoğunluğunun yaşandığı caddede alev topuna dönen LPG ' li otomobil patlamadan söndürüldü
- Otomobilleri yandığı için ağlayan aileyi Emniyet Müdürü Metin Alper sakinleştirdi

Adıyaman ' ın en işlek caddesinde alev topuna dönen LPG ' li otomobil patlamadan söndürüldü.

Adıyaman ' da Ali Çavuş ' a ait 16 TF 844 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın Adıyaman ' ın en işlek caddesi olan Gölbaşı Caddesinde meydana geldi. Kısa süre büyüyen yangın otomobilin her tarafını sardı.

Yangına ilk olarak caddede görevli trafik polisleri ve vatandaşlar müdahale etti. LPG ' li olduğu için patlama ihtimali olan otomobile kimse yaklaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen alevlerin kapladığı otomobildeki yangına müdahale etti. Alevler LPG tankına ulaşmadan söndürüldü ancak otomobil kullanılmaz hale geldi.

Bayram alışverişi için çıkan Ali Çavuş ve ailesi yanan otomobillerini görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Gözyaşı döken aile fertlerini olay yerine gelen Emniyet Müdürü Metin Alper sakinleştirmeye çalıştı. Emniyet Müdürü Metin Alper, “Cana geleceğine mala gelsin. İnşallah bunu telafi edersiniz” diye teselli etmeye çalıştı.

Küle dönen otomobildeki yangın nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Görgü tanıkları otomobilden önce dumanların çıktığını ve ardından alevlerin yükseldiğini söylediler.
Yanan otomobilin çekici ile çekilmesinden sonra cadde yaya ve araç trafiğine açıldı. Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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