Otobanda arıza yapan yolcu otobüsüne tır arkadan çarptı: 2 ölü



Otobüsten inen kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcuda elindeki cep telefonunun ışığıyla Aydemir'e yardımcı olmaya çalıştı. Tam bu sırada ayrı istikamete seyreden 16 SC 566 plakalı tır içerisinde yolcuların bulunduğu otobüse arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüsün arka tarafında bulunan Aydemir ve ismi belirlenemeyen yolcu tırla otobüsün arasında sıkışıp olay yerinde feci şekilde can verdi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 10 yolcu ise tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazadan sonra olay yeri adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

