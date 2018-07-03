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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Osmaniye Ticaret Odası'na silahlı saldırı

Osmaniye Ticaret Odası'na silahlı saldırı

Ruhi Ersoy'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti- Saldırıda yaralanan oda başkanı tedavi altına alındı

Hastane Silahlı Saldırı Saldırı 


- Geçen dönem MHP Osmaniye Milletvekilliği yapan Ruhi Ersoy'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Raubey Mahallesi, Adnan Bulvarı üzerindeki Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy'a silahla ateş etti. Yaralanan Hasan Ersoy kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aksoy ise kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından emniyet güçleri olayın meydana geldiği oda binasında inceleme başlattı. (İBR-
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