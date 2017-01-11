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11 Ocak 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Ortaköy saldırganı metro istasyonunda aranıyor

Ortaköy saldırganı metro istasyonunda aranıyor

Yılbaşı gecesi Beşiktaş Ortaköy'deki ünlü gece kulübünde 39 kişiyi öldüren saldırganın Bağcılar'da metro istasyonunda görüldüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. Metro istasyonu kapatılırken, özel harekat ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Ortaköy saldırganını Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu'nda görüldüğü yönündeki ihbar, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, metroda bulunanlar boşaltıldı.

Metro çevresine özel harekat polisleri de sevk edildi. Metronun kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın bir başka yöne gitme ihtimaline karşı bölgede geniş çaplı uygulama başlattı. Metro istasyonlarındaki polis uygulaması sürüyor.
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