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23 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Ordu'da sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle görüntülendi Haberi

Ordu'da sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle görüntülendi Haberi

Ordu ' nun Altınordu ilçesinde otlandıkları derede, aşırı yağışlar sonucu suyun yükselmesinden dolayı mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, güçlükle kurtuldu. Ordu ' nun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı ilçelerinde ırmaklar taşma noktasına gelirken, vatandaşlar fındık bahçelerinde yağmura yakalandı. Altınordu ilçesinde bulunan Civil Irmağı ' nda da yağmur nedeniyle yükselen su debisi, otlayan büyükbaş hayvanlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 7 büyükbaş, debisi yükselen ırmakta akıntıya karşı mücadele ederken, cep telefonu ile çekilen görüntülerde insanların da tedirgin olduğu görüldü.

Sağnak Yağmur Büyükbaş Hayvanlar Sel Felaketi Altınordu Ordu İli 

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