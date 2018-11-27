Önce elektrik direğini sonra refüjü aştı, 3 otomobile çarparak durabildi...Kaza anı kamerada İzle

-aracın hızla gelmesi

-aracın elektrik direğini devirmesi ve karşıya geçmesi

-elektriklerin kesilmesi ortalığın kararması ve aracın park halindeki araçlara çarpması

-vatandaşların yardıma koşması

-Kopan aydınlatma direğinden gündüz görüntüsü

-Okul Bölgesi levhasından görüntü

-Hasan gören bir evden görüntü



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir'in Kaman ilçesinde aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil elektrik direğini devirerek refüjden karşı şeride geçti ve 3 araca çarparak durabildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Alınan bilgiye göre kaza, Prens Mikasa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre aşırı hızlı olduğu belirlenen F.B.A. yönetimindeki 40 KK 666 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak refüjü aştı ve karşı şeritte park halindeki 40 KC 378, 40 DE 340 ve 06 EB 4006 plakalı otomobillere çarptı. Meydana gelen kazada otomobiller hurdaya dönerken, kazaya neden olan otomobilin sürücüsü F.B.A. ve yanındaki arkadaşı F.S. yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameraları kayıtlarında ise otomobilin hızla geldiği, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğini devirerek karşıya geçtiği ve park halindeki araçlara çarptığı görüldü.



