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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Önce ateş açtı, sonra böyle kaçtı...Gazeteciye silahlı saldırı kamerada

Önce ateş açtı, sonra böyle kaçtı...Gazeteciye silahlı saldırı kamerada

Rize ' de gazetecilik yapan Gençağa Karafazlı, kendisine ait işletmede uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Olay, Rize merkezde saat 17.45 sularında meydana geldi. Rize ' de gazetecilik yapan Gençağa Karafazlı, kendisine ait özel bir işletmede arkadaşlarıyla oturduğu sırada içeriye giren Ş.A. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın silahını çıkarttığı sırada Karafazlı ' nın eli ile silaha vurması sonucu silahtan çıkan 6 kurşundan sadece 2 ' si bacaklarına isabet etti. Saldırgan işletmenin önünde beklediği güvenlik kameralarına yansıyan ticari taksiye binerek uzaklaştı. Kaçarken panik yapan saldırgan Ş.A., elindeki silahı olay yerinde düşürdü. Karafazlı olay yerinden kızına ait araçla Rize Devlet Hastanesi ' ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Karafazlı ' nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Silahlı saldırı anı anbean işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan Ş.A. ' nın geçmişte işletmede çıkardığı bir tartışmadan dolayı ötürü işletmeden kovulduğu öğrenildi.

Ticari Taksi Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Kaçış Saldırı 

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