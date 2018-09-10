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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Okulun ilk gününde polisten asayiş uygulaması İzle

Okulun ilk gününde polisten asayiş uygulaması İzle

Uygulamalardan görüntü

Polis 

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( İSTANBUL )- Polis ekipleri okulun ilk gününde uygulama yaptılar İSTANBUL

- İstanbul'da okulun ilk gününde asayiş ve trafik polisleri, okul önlerinde uygulama yaptı. Uygulamalarda vatandaşlara GBT taraması yapılırken, durdurulan araçlar didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, açılmasıyla birlikte okul önlerinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Sabahın erken saatlerinde Kadıköy'de bulunan okul önlerinde uygulama yapan asayiş ve trafik ekipleri, vatandaşlara GBT taraması yaptı, araçlarda arama yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamada çok sayıda polis ekibi görev aldı.
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