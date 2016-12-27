Öğrencilerin duygularını sömüren dilenci yakalandı



Görüntülerde zabıta ekiplerin kendine Lösemi hastası süsü veren dilenciye, hasta olup olmadığını sorduğu görülüyor. Dilencilik yapan şahsın ise lösemi olmadığını kabul ettiği duyulan görüntülerde okuldan çıkan öğrencilerin etrafta oldukları görülüyor. Bu sırada her şeyden habersiz bir öğrencinin ise iyi niyetiyle dilenciye para verdiği görülüyor. Ekiplerin parasını geri alması konusunda uyardığı öğrenci, ilk etapta parasını almak istemiyor.



ZABITADAN ÖĞRENCİYE; “OKULDA SİMİT ALACAĞIN PARAYI VERME BOŞUNA”



Bunun üzerine zabıta ekipleri öğrenciye, bak hasta olmadığını kabul ediyor, okulda simit alacağın parayı verme boşuna” diyerek çocuğun parasını geri verdiği görüntülere yansıyor. Ekiplerin daha sonra öğrenciye ' bak dünya kadar para var, senin cebinde bu kadar para var mı' diyerek iyi niyetlerini suistimal eden dilencilere karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor.



