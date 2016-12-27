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27 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Öğrencilerin duygularını sömüren dilenci yakalandı

Öğrencilerin duygularını sömüren dilenci yakalandı

Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede dilencilik yaparak insanların iyi niyetini suistimal edenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. İlçede bir okul önüne dadanarak kendisine lösemi süsü veren bir dilenciyi fark eden ekipler hemen harekete geçti. Özellikle küçük öğrencilerin duygularını sömürmeye çalışan şahsı fark eden zabıta ekipleri, ağzında maske ve boynunda 'Lösemi ' yazısı olan C.A isimli şahsın yanına yaklaştı. Bir öğrencinin şahsa para da verdiğini gören ekipler, dilenciye ' Sen hasta mısın' diye sordu. Zabıta ekiplerinin ısrarlı soruları üzerine hasta olmadığı itiraf eden C.A ekipler tarafından zabıta karakoluna götürüldü. C.A'ya ayrıca 105 TL idari para cezası kesilirken, ekiplerin denetim anı ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sahte Dilenci Esenler Belediyesi Zabıta 


Görüntülerde zabıta ekiplerin kendine Lösemi hastası süsü veren dilenciye, hasta olup olmadığını sorduğu görülüyor. Dilencilik yapan şahsın ise lösemi olmadığını kabul ettiği duyulan görüntülerde okuldan çıkan öğrencilerin etrafta oldukları görülüyor. Bu sırada her şeyden habersiz bir öğrencinin ise iyi niyetiyle dilenciye para verdiği görülüyor. Ekiplerin parasını geri alması konusunda uyardığı öğrenci, ilk etapta parasını almak istemiyor.

ZABITADAN ÖĞRENCİYE; “OKULDA SİMİT ALACAĞIN PARAYI VERME BOŞUNA”

Bunun üzerine zabıta ekipleri öğrenciye, bak hasta olmadığını kabul ediyor, okulda simit alacağın parayı verme boşuna” diyerek çocuğun parasını geri verdiği görüntülere yansıyor. Ekiplerin daha sonra öğrenciye ' bak dünya kadar para var, senin cebinde bu kadar para var mı' diyerek iyi niyetlerini suistimal eden dilencilere karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor.

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