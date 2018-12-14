Öğrencilerin dondurucu havada kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu Haberi



Düzenlenen okullararası futbol turnuvası kapsamında Adıyaman Spor Lisesi ile Adıyaman Ticaret Lisesi arasında Mansur Yardımcı Stadyumunda oynanan maçı izlemek isteyen bir grup öğrenci, yolda durdurdukları bir kamyonetin kasasına bindi. Kamyonet kasasına buz gibi havada binen yaklaşık 15 öğrenci içerisinde bulundukları tehlikeye aldırış etmeden yolculuklarına devam etti. Bazı öğrenciler kamyonet kasası içerisinde otururken bazı öğrenciler ise kasanın yan demirleri ile kapısının üzerine oturdu. Öğrencilerin tehlikeli yolculuğu saniye saniye kameralara yansıdı. Öğrencilerin tehlikeli yolculuğu maçın oynandığı Mansur Yardımcı Stadyumu yakınlarında sona erdi. (CK-SD-

