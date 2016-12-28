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28 Aralık 2016 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı! İşte ilk görüntüler Haberi

Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 11 yaralı! İşte ilk görüntüler Haberi

Elazığ ' da toplu taşımada kullanılan otobüs buzlanma nedeniyle şarampole devrildi,çoğunluğu öğrenci 11 kişi yaralandı.

Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Trafik Kazası Otobüs Kazası Öğrenci Servisi Polis Ekipleri 


Kaza, merkez Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Caddesi ' nde Misland yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Gültekin idaresindeki 23 LU 913 plakalı belediye otobüsü, Fatih lisesi istikametine seyir halindeyken kayarak kaldırıma çıkıp şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan çoğunluğu öğrenci 35 yolcudan 11 ' i yaralandı.

Kaza sonrası otobüste bulunanlar, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Otobüste yaralanan 11 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.
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