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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
O çiftlik FETÖ itirafçısı avukatın çıktı

O çiftlik FETÖ itirafçısı avukatın çıktı

Bursa'da araziye atılmış halde 6 bine yakın tavuğun ölümü ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Geçen hafta İznik'in Bayındır köyünde araziye gelişi güzel atılmış halde 6 bine yakın ölü yumurta tavuğu bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma timleri, çiftlik sahibi Doğan Akkurt'u ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Tavuk ölümlerinin yaşandığı çiftliğin sahibi Doğan Akkurt'un, FETÖ'nün medya sorumlusu Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın avukatı olduğu ortaya çıktı. Akkurt'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturmada 13 avukat ile birlikte ' silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla haklarında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Tutuklama Kararı Tavuk Çiftliği Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Tavuk Yumurtası 


FETÖ ' nün avukat yapılanmasıyla ilgili soruşturmada hakkında 15 yıla kadar hapis istenen Doğan Akkurt, hakkındaki tutuklama kararı sonrası ifadesini değiştirerek, Hidayet Karaca ile yaptığı Pensilvanya ziyaretini anlatarak itirafçı oldu. Köy karantina altına alındı İlçe Tarım Müdürlüğü, öğle saatlerinde tavuk çiftliğine giderek ilaçlama başlattı. Yetkililer 6 bine yakın tavuktan geriye kalan hastalıklı 4 bin tavuğu itlâf edecek. Bölgede jandarmada geniş güvenlik tedbir aldı. Köye kanatlı canlı hayvan girişi ve çıkışı yasaklanarak karantina altına alındı. Ne olmuştu Olay, Bayındır köyünde yaşayanların kötü kokudan rahatsız olmaları ile ortaya çıktı. Köy sakinleri kötü kokunun nereden geldiğini araştırmak için çevre arazileri kontrol etti. Vatandaşlar bir arazide çok sayıda yumurta tavuğu ölüsü ile karşılaştı. Köylü durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, boş arazide toprağa gömülü halde ve kuyularda binlerce tavuk ölüsü buldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgede 6 bine yakın tavuk ölüsünün olabileceği belirlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü ölü tavuklardan numune aldı. Ardından belediye ekipleri açıkta kalan diğer tavuk ölülerini kireçleyerek gömdü. Bayındır köyünde üç tavuk çiftliğinin olduğu, ikisinde et, birininde de yumurta üretimi yapıldığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. Tesis, 2018 yılında, 500 rakımda, 70 dönüm arazi üzerine ' gezen tavuk yumurtası ' üretimi maksadıyla kuruldu. Tesis 10 bin gezen tavuk kapasitesine sahip. (HA-MŞ)
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