O çiftlik FETÖ itirafçısı avukatın çıktı



FETÖ ' nün avukat yapılanmasıyla ilgili soruşturmada hakkında 15 yıla kadar hapis istenen Doğan Akkurt, hakkındaki tutuklama kararı sonrası ifadesini değiştirerek, Hidayet Karaca ile yaptığı Pensilvanya ziyaretini anlatarak itirafçı oldu. Köy karantina altına alındı İlçe Tarım Müdürlüğü, öğle saatlerinde tavuk çiftliğine giderek ilaçlama başlattı. Yetkililer 6 bine yakın tavuktan geriye kalan hastalıklı 4 bin tavuğu itlâf edecek. Bölgede jandarmada geniş güvenlik tedbir aldı. Köye kanatlı canlı hayvan girişi ve çıkışı yasaklanarak karantina altına alındı. Ne olmuştu Olay, Bayındır köyünde yaşayanların kötü kokudan rahatsız olmaları ile ortaya çıktı. Köy sakinleri kötü kokunun nereden geldiğini araştırmak için çevre arazileri kontrol etti. Vatandaşlar bir arazide çok sayıda yumurta tavuğu ölüsü ile karşılaştı. Köylü durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, boş arazide toprağa gömülü halde ve kuyularda binlerce tavuk ölüsü buldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgede 6 bine yakın tavuk ölüsünün olabileceği belirlendi. İlçe Tarım Müdürlüğü ölü tavuklardan numune aldı. Ardından belediye ekipleri açıkta kalan diğer tavuk ölülerini kireçleyerek gömdü. Bayındır köyünde üç tavuk çiftliğinin olduğu, ikisinde et, birininde de yumurta üretimi yapıldığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. Tesis, 2018 yılında, 500 rakımda, 70 dönüm arazi üzerine ' gezen tavuk yumurtası ' üretimi maksadıyla kuruldu. Tesis 10 bin gezen tavuk kapasitesine sahip. (HA-MŞ)

