O aileye devlet sahip çıktı Haberi

-- Ailenin evinden alınması

-- Ailenin yeni eve taşınması

-- Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş röportaj

-- Feridun İvdil röportaj



( BURSA - ÖZEL)- Karnındaki bebeği üşümesin diye hastanede yatıp kalkan hamile kadın ve işsiz eşi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici süre sığınma evine yerleştirildi.- Doğuma kadar sıcak bir yuva sözü alan hamile kadın mutluluktan il müdürünün boynuna sarıldı BURSA



- Bursa'da hastane koridorlarında yaşayan 8 aylık hamile kadın ve işsiz eşine, devlet sahip çıktı. Karnındaki bebeği üşümesin diye hastanede yatıp kalkan hamile kadın ve işsiz eşi Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçici süre sığınma evine yerleştirildi. Doğuma kadar sıcak bir yuvaya kavuşacağı haberini alan hamile kadın, mutluluktan il müdürü'nün boynuna sarıldı. (51) Feridun ve (34) Gülçin İvdil çifti, bir ay sonra doğacak çocukları için sıcak bir yer arıyordu. Bunun için yardım eli gelene kadar hastane koridorlarında yatıp kalkıp, karınlarını da oradaki vatandaşların verdiği yiyecek ve içecekle doyuruyordu. İhlas Haber Ajansının dünya engelliler gününde gündeme getirdiği hastane koridorlarında yatan ailenin dramına Bursa sessiz kalmadı. Olayın duyulmasının ardından harekete geçen Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine giderek koridorda yatan aileyi tespit etti. Aile fertleriyle hastanede görüşen İl Müdürü Erkut Öneş hamile kadına doğumdan önce sıcak bir yuva, işsiz babaya da toplum yararına çalışma programı kapsamında iş sözü verdi. ''Çocuğum rahatça dünyaya gelebilir'' Yüzde 88 engelli raporu olduğunu belirterek bir ay sonra doğacak çocuğu için yardım isteyen Feridun İvdil, "Ben yüzde 88 engelliyim. Eşim 8 aylık hamile, fakat oturduğumuz ev oturulacak bir halde değil. 650 lira engelli maaşı alıyorum. Bu engelli maaşı ev kirası, elektrik, suya gidiyor. Yeme-içme zaten yok. Komşularımız getiriyor yemeklerimizi. Bir aydır hastane kapılarında yaşıyoruz, hastanede ısınıyoruz. Ev soğuk, üşüyoruz, hasta olduk, ama bugün sağ olsun müdürümüz bize sahip çıktı bir de bana iş buldu, artık çocuğum rahatça dünyaya gelebilir'' dedi.

'' Ailemiz doğumunu yeni evinde yapacak '' Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, '' Ailemizi geçici olarak sığınma evine alıyoruz. Orada barınacaklar. Bu süreç zarfında, Gürsu Belediyemiz ve bizde tekrar incelemelerimizi yapıp ailemizi yeni evlerine çıkaracağız. Ailemiz doğumunu yeni evinde yapacak inşallah'' diye konuştu.

Öte yandan aile yardım için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği'de harekete geçti. (HG-

