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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Nusaybin’de torbacılara düzenlenen operasyon havadan görüntülendi: 7 gözaltı İzle

Nusaybin’de torbacılara düzenlenen operasyon havadan görüntülendi: 7 gözaltı İzle

Drone görüntüsü

Kokain Bağımlılık Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Eroin 

-Kapıların kırılması
-Evde arama yapılması
-Ele geçirilen maddeler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Nusaybin ilçesinde “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şahıstan 6’sı tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 şahıs gözaltına alınırken, 43,25 gram esrar, 28,12 gram eroin ve 7,20 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı.
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