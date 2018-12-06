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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Niğde'de kundaklama iddiası Haberi

Niğde'de kundaklama iddiası Haberi

araçtan görüntü

Polis Olay Yeri İnceleme Akalan Polis Ekipleri Hanlı 

-polislerden görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de park halindeki giyim malzemesi bulunan minibüs yandı. Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi’nde park halinde bulunan 51 HU 295 plakalı minibüs yanmaya başladı.
Araç sahibinin yangını haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken araçta maddi hasar meydana geldi. Araç sahibinin kundaklamadan şüphelenmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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