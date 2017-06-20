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20 Haziran 2017 Salı günü yayınlandı
Müge Anlı dramı ortaya çıkardı! 18 yaşındaki Habibe...

Müge Anlı dramı ortaya çıkardı! 18 yaşındaki Habibe...

ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'yla Tatlı Sert'te bir dram ortaya çıktı. Çorlu'da kaybolan Habibe Sancak'ın anne ve babası yayında kızlarının izini aradı. Habibe'yi gördüğünü söyleyen bir kişinin yayına bağlanmasıyla korkunç gerçek ortaya çıktı. 18 yaşına basmadan kaçarak evlenen Habibe'nin, reşit olunca kayın pederi tarafından oğlundan zorla boşandırılarak 7 bin lira karşılığında yine başka birine satıldığı belirlendi..

Genç Kız Müge Anlı Müge Anlı İle Tatlı Sert Genç Kadın Tekirdağ Çorlu 


KAYIP HABİBE BULUNDU

Kayıplara ayrılan özel yayın, dün bir kaybın izine ulaşarak yine bir başarıya imza attı. 28 Mart'ta Tekirdağ Çorlu'da kaybolan Habibe Sancak'ın anne ve babası yayında kızlarının izini aradı. Habibe'yi gördüğünü söyleyen bir kişinin yayına bağlanmasıyla film gibi bir dram ortaya çıktı.

18 yaşına basmadan kaçarak evlenen Habibe'nin, reşit olunca kayınpederi tarafından oğlundan zorla boşandırılarak 7 bin lira karşılığında yine Çorlu'da başka birine satıldığı belirlendi. Vicdansız kayınpederin, Habibe'ye anne ve babasının öldüğünü söylediği bilgisi stüdyoda şok etkisi yarattı.

Telefonla programa bağlanan Habibe, anne ve babasının stüdyoda olduğunu öğrenince gözyaşı döktü. Program hafta boyunca kayıp yakınlarını ağırlamayı sürdürecek.

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