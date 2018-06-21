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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün şov uğruna ölümden döndüğü kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün şov uğruna ölümden döndüğü kaza kamerada

Beşiktaş Dolmabahçe ' de motosiklet sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yanlama denilen hareketi yaparak ilerleyince kaza yaptı.

Kamera Gesi Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 


Sürücü yara almadan kurtulurken, o anlar kask kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletli genç, ıslak zeminden faydalanarak tehlikeli bir şova imza atmak istedi. Yanlama diye tabir edilen hareketi yaparak ilerleyen genç motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrilince genç de yere savruldu. Kaza sonucu sürücü yara almadan kurtulurken, arkadaşı da o anlar kaydedip tepki gösterdi. O anlar ise kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli genç şov yapmaya çalışıyor. Ancak genç dengesini kaybedip yere düşüyor. O sırada arkadaki motosikletli gence tepki gösteriyor.
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