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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Minik çocuklar yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldı... O anlar kamerada

Minik çocuklar yolun karşısına geçmek isterken aracın altında kaldı... O anlar kamerada

Batman ' da yolun karşıya geçmeye çalışan iki kardeş, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşı küçük iki kardeşe, hafif ticari araç çarptı. Kazada, yaralanan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı. (HS-MP-Y)

Çarpma Anı Hastane Kamera Ticari Araç 

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