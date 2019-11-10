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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Minibüste tacizle suçlanan adamdan ilginç tepki: 'Paramı verdim minibüsten inmem' Haberi

Minibüste tacizle suçlanan adamdan ilginç tepki: 'Paramı verdim minibüsten inmem' Haberi

Tacizciden görüntü

Kamera Cep Telefonu Şehir İçi 

-Tacize uğrayan kadın ve annesinin bağırması
-Yolcuların şahsa tepki göstermesi
-Şahsın ‘Paramı vermişim’ demesi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da şehir içi minibüsünde yolculuk yapan bir kadın, annesinin yanında tacize uğradığı iddia etti. Yolcuların araçtan indirmek istediği tacizci, ‘Paramı vermişim’ diyerek araçtan inmek istemedi. Yaşanan olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, şehir içi minibüsünde annesi ile birlikte yolculuk yapan kadın, araç içindeki bir yolcu tarafından elle taciz edildi. İlk olayda şahıs uyarılırken, zanlının tacize devam etmesi üzerine kadın, sinir krizi geçirerek bağırmaya başladı.
Şahıstan şikayetçi olduğunu belirtmesinin ardından araç içindeki diğer yolcular, şoföre aracı durdurup tacizcinin indirilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, ‘Paramı vermişim’ diyerek araçtan inmek istemedi. Tacize uğrayan kadının annesi, "Ben senden şikayetçiyim, nasıl sarkıntılık yaparsın, anan bacın yok mu senin, saygısız, bindiğinden beri sarkıntılık yapıyorsun. O bizimle birlikte inmeyecek, götürün hangi cehennemde inecekse insin" dedi.
Araç içinde bulunan diğer yolcuların da şahsa tepki gösterdiği görülürken, yaşanan olay, cep telefonu kameralarına kaydedildi.
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