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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

- Mersin ' in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hollanda ' dan Silifke ilçesi Kum Mahallesi'ndeki yazlıklarına tatile gelen Caner Şahin (22) ve Onurcan Fin (19), arkadaşları ile kiraladıkları 33 KA 935 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Caner Şahin'in kullandığı otomobil, Atakent Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve Onurcan Fin olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Silifke Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölenlerin Yakınları Trafik Kazası Palmiye Ağacı Güvenlik Önlemi Direksiyon 

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