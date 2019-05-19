Mersin'de 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık kamerada Haberi

-Markete girmesi

-Market işletmecisine parayı uzatması

-İşletmecinin para üstünü vermesi

-Kadının aldığı sigarayı bırakarak market işletmecisinden verdiği parayı istemesi

-Para üstünü marketçiye tekrar geri verirken görüntüleri

-Zanlının emniyetten çıkarken görüntüleri



( MERSİN )- Alış veriş bahanesiyle girdikleri bir marketten, 'tırnakçılık' tabir edilen yöntemle hırsızlar yaptıkları belirlenen 2 kadından biri, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı MERSİN



- Mersin'de alışveriş bahanesiyle girdikleri bir marketten, 'tırnakçılık' tabir edilen yöntemle hırsızlar yaptıkları belirlenen 2 kadından biri, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde market işletmecisi E.G. (37), kasasındaki paranın eksik olduğun fark edince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yaptığı incelemede, markete gelen çocuklu 2 kadının alışveriş yaptıktan sonra ödeme için geldikleri kasada 200 lira verdiklerini, ardından alışverişten vazgeçen kadınların para üzeri olarak verdiği 100 lirayı el çabukluğu çaldıklarını belirleyen E.G. durumu polise bildirdi. Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada G.E. adlı kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Diğer zanlı G.B.'nin ise arandığı bildirildi.



