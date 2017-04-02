Mermer fabrikasında feci ölüm



Fabrikada çalışan Sinan Elmacı (25) ve Fatih Demir (34) mermer bloklarının arasına sıkıştı. İş arkadaşlarının olayı fark etmesinin ardından 112 sağlık ekiplerine haber verildi.



Sıkıştığı mermer bloklarının arasından çıkarılan işçilerden Demir Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, Elmacı ise Numune Hastanesine kaldırıldı. Demir ve Elmacı, kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki işçinin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





