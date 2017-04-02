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2 Nisan 2017 Pazar günü yayınlandı
Mermer fabrikasında feci ölüm

Mermer fabrikasında feci ölüm

Olay, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi.

Tıp Fakültesi İş Kazası Fatih Demir 


Fabrikada çalışan Sinan Elmacı (25) ve Fatih Demir (34) mermer bloklarının arasına sıkıştı. İş arkadaşlarının olayı fark etmesinin ardından 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

Sıkıştığı mermer bloklarının arasından çıkarılan işçilerden Demir Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, Elmacı ise Numune Hastanesine kaldırıldı. Demir ve Elmacı, kaldırıldıkları hastanelerde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki işçinin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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