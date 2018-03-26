Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mazot hırsızlarını ayak izleri ele verdi: 3 gözaltı Haberi

Mazot hırsızlarını ayak izleri ele verdi: 3 gözaltı Haberi

Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesi

Faili Meçhul Akalan Hırsız Irak Trol 

-Hastaneden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de cezaevinden çıktıktan sonra akü ve mazot hırsızlığına devam eden 3 kişi, olay yerinde bıraktıkları ayak izlerinden tespit edilerek yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesinde ve kent merkezinde yol üzerinde park halinde bırakılan araçlardan akü ve mazot hırsızlığının artması sonucu Himmetdede Jandarma Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olaya karışan ve hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden yeni çıkan H.G.i A.B., ve H.H.K.'yı olay yerinde bıraktıkları ayak izlerinden tespit etti. Şüpheliler tarafından çalınan ve ev ile araçlarında yapılan aramada ele geçirilen malzemeler de, mağdurlar tarafından teşhis edilerek teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda, 12 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Gözaltına alınan H.G. A.B. ve H.H.K., doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada doktor kontrolünden geçirilen şüpheliler, gazetecilere hakaret etti.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı