Mazot hırsızlarını ayak izleri ele verdi: 3 gözaltı Haberi

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de cezaevinden çıktıktan sonra akü ve mazot hırsızlığına devam eden 3 kişi, olay yerinde bıraktıkları ayak izlerinden tespit edilerek yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesinde ve kent merkezinde yol üzerinde park halinde bırakılan araçlardan akü ve mazot hırsızlığının artması sonucu Himmetdede Jandarma Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olaya karışan ve hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden yeni çıkan H.G.i A.B., ve H.H.K.'yı olay yerinde bıraktıkları ayak izlerinden tespit etti. Şüpheliler tarafından çalınan ve ev ile araçlarında yapılan aramada ele geçirilen malzemeler de, mağdurlar tarafından teşhis edilerek teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda, 12 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Gözaltına alınan H.G. A.B. ve H.H.K., doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu sırada doktor kontrolünden geçirilen şüpheliler, gazetecilere hakaret etti.

