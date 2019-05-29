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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mavi listedeki terörist eylem organize etmek için Mersin'e gelmiş

Mavi listedeki terörist eylem organize etmek için Mersin'e gelmiş

( MERSİN )- Terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi- Sabotaj ve bomba konusunda uzman olan, yaklaşık 7 yıldır Suriye'de örgüt elemanlarına eğitim veren Köse'nin, Türkiye'ye gizli yollarla girdiği, Mersin'e de terör eylemi organize etmek için geldiği öğrenildi MERSİN

Terör Eylemi Polis Akalan Leman Terör Örgütü 


- Terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sabotaj ve bomba konusunda uzman olan, yaklaşık 7 yıldır Suriye'de örgüt elemanlarına eğitim veren Köse'nin, Türkiye'ye gizli yollarla girdiği, Mersin'e de terör eylemi organize etmek için geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin polisi tarafından 24 Mayıs Cuma günü yakalandı. Gözaltına alınan örgüt mensubu, emniyete götürülerek sorgulandı. 5 gün boyunca sorgulanan zanlı, bugün sabah adliyeye sevk edildi. Terör örgütünün üst düzey yöneticisi olan Köse'nin Türkiye'ye gizli yollarla girdiği tespit edildi. Şahsın sabotaj ve bomba konusunda uzman olduğu, yaklaşık 7 yıldır Suriye'de örgüt elemanlarına eğitim verdiği belirlendi. Ayrıca zanlının terör eylemi organize etmek için Suriye'den Mersin'e geldiği de öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen örgüt mensubuna polis slogan atmasına izin vermedi.
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