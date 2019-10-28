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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin’de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Mardin’de polis memuru, eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Mardin ' in Ömerli ilçesinde polis memuru, meslektaşı olan eşi ve kayınvalidesine tabancayla ateş açarak öldürdü.

Güvenlik Güçleri Devlet Hastanesi Kayınvalide Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


Olay Ömerli ilçesi Yeni Mahalle ' de yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ömerli İlçe Emniyet Müdürlüğü ' nde görevli polis memuru Seyfettin Ç., iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşadığı meslektaşı olan eşi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Seyfettin Ç., tabancayla eşi Belma Ç. ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü ' ye tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Belma Ç. ve annesi Ümmühan Güllü ' nün hayatını kaybettiğini belirledi. Seyfettin Ç., güvenlik güçlerince gözaltına alınırken, Belma Ç. ve Ümmühan Güllü ' nün cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı
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