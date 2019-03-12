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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor Haberi

Mangaldan zehirlenerek ölenler toprağa veriliyor Haberi

Adli Tıp Kurumu tabelası

Mangal Kömürü Kahvehane Gözyaşı Balık Tutma Balık Tutmak 

-Cenaze yakınlarından genel ve detay görüntü
-Cenaze yakınının ağlaması
-Cenazelerin alınması
-Araca yüklenmesi
-Aracın gidişi
-arşiv görüntüler

( ADANA ) - Adana'da konakladıkları çadırda mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi ADANA

- Adana’nın Karataş ilçesinde konakladıkları çadırda mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde oturan kahvehane işletmecisi Habip Toplaruğurlu, oğlu Murat, Yeğeni Yusuf ile komşuları Zekeriya Kılınççı ve Ali Turan ile birlikte balık tutmak için geçen Cuma günü Karataş ilçesine gitti. Cep telefonundan ulaşılamayan 5 kişinin yakınları dün Karataş ilçesi sahilinde kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde yapılan aramalar sırasında ilçeye bağlı Tabaklar Mahallesi Aydınlar sahilinde 5 kişi konakladıkları çadırda ölü olarak bulundu. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin mangal kömüründen zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemelerinin ardından dün 5 kişinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Aileler bugün sabah saatlerinden itibaren cenazeleri teşhis etmek ve teslim almak üzere geldikleri Ali Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü. Yapılan otopsinin ardından aynı aileden hayatını kaybeden Habip Toplaruğurlu, Murat Toplaruğurlu, Yusuf Toplaruğurlu ve komşuları Ali Turan'ın cenazesi aileleri tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Küçükoba Mezarlığı’na götürülürken, Zekeriya Kılınççı’nın cenazesi de Akkapı Mezarlığı’na götürüldü.
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