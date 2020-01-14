Mangal ateşi sonu oldu



Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 2019 No'lu Sokak'ta bulunan kendisine ait ikametin bahçesindeki odunluk alan içerisine kendisine 2 metrelik bir alan yapan ve orada yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kızıl (46), ısınmak için mangal ateşi yaktı. Ailesiyle sorunları olduğu iddia edilen ve ailesinin kaldığı ikametin bahçesindeki odunluk alanda yaklaşık 2 yıldır yaşamını sürdürmeye çalışan inşaat işçisi Muzaffer Kızıl, yaktığı mangal ateşinin dumanından zehirlendi. Burada hayatını kaybeden Kızıl ' dan haber alamayan ailesi, odunluğa gelerek Kızıl ' ın cansız bedeniyle karşılaştı. Kızıl ' ın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muzaffer Kızıl ' ın hayatını kaybettiğini belirleyerek polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Muzaffer Kızıl ' ın cansız bedeni ceset torbasına konularak cenaze aracına alındı. Kızıl ' ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



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