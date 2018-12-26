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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat’ta kağıt toplayıcı kadınlar rögar kapağını böyle çaldı

Manavgat’ta kağıt toplayıcı kadınlar rögar kapağını böyle çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kağıt toplayıcısı 2 kadın, bir demir rögar kapağını yerinden söküp arabaya koyarak hızla uzaklaştı.

Er Kadın Güvenlik Kamerası Rögar Kapağı Hırsız Kağıt Toplayıcısı 


Kadınların yaptığı hırsızlık kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi. Olay 16 Aralık tarihinde Aşağı Hisar Mahallesi'nde bulunan 4603 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çuval geçirilmiş el arabası ile kağıt toplayan 2 kadın, yol üzerinde rögar kapağını görünce durdu. İki kadından biri yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki Telekom'a ait demir rögar kapağını yerinden söktü. Diğer kadının da yardımıyla rögar kapağını kağıt toplama arabasına koyan 2 kadın hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir evin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Hırsızlığın ardından apartman girişinde bulunan ve üzeri bir sunta ile kapatılan rögar tehlike oluşturmaya devam ederken vatandaşlar kapağın çalınmasıyla ortaya çıkan 2 metrelik çukurun kapatılmasını istedi.
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