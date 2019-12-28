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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da alkollü sürücü iş yerine daldı İzle

Malatya'da alkollü sürücü iş yerine daldı İzle

Kaza yerinden detay

( MALATYA ) MALATYA

Alkollü Sürücü Polis Elektrik Direği Polis Ekipleri Direksiyon 


- Malatya'da alkollü olduğu ileri sürülen sürücü elektrik direğine çarptıktan sonra işyerine daldı. Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Kırçuval Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Dişbudak Sokak içerisinde ilerleyen A.A. idaresindeki 06 VOP 46 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra bir işyerine girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kaza da yara almayan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 1.11 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta ve işyerinde maddi hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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