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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mahsur kalan kedi için canını hiçe saydı

Mahsur kalan kedi için canını hiçe saydı

Sivas'ta boş bir evin balkonunda mahsur kalan kediyi hayvansever bir genç canını hiçe sayarak kurtardı.

Mahsur Kaldı Polis Bild Polis Ekipleri Hayvan 


Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Ali baba mahallesinde meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan boş bir evin balkonunda yaklaşık 4 gündür mahsur kaldığı düşünülen kediyi fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev sahibine ulaşmaya çalıştı fakat ev sahibinin İstanbul'da olduğu öğrenildi. Ekipler kendi çabaları ile kediyi kurtarmak istedi. Yan apartmanın çatısından kedinin mahsur kaldığı balkona tahta konuldu fakat yine de fayda etmedi. Daha sonra durumu fark eden hayvansever bir genç kedinin mahsur kaldığı apartmanın bitişiğinde bulunan apartmanın çatısından balkona merdiven dayadı. Yaklaşık 10 metrelik bir yükseklikten canını hiçe sayarak geçen hayvansever genç dayadığı merdivenden balkona girerek kediyi kurtardı. “Düşsem ölme riskim çoktu” Kediyi kurtaran hayvan sever genç Ümit Nair, kediyi kurtarırken düşüp ölme riskinin çok olduğunu belirterek, “ Kedi balkona tırmanmıştı.1 haftadır oradaydı. Bizde insanlık namına kendi imkanlarımız ile kediyi kurtardık. Apartmandan balkona merdiven dayadım. Geçtim kediyi kurtardım. Canımı hiçe saydım mecbur saymak zorundaydım. Düşsem ölme riskim çoktu. Ben zaten onu göze almıştım.” Dedi
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