- Mahmur Kampından Norveç’e tedavi amaçlı giden PKK’lı terörist Türkiye'ye teslim edildi Haberi



Edinilen bilgilere göre; 1991 yılında bölücü terör örgütü PKK ' ya katılarak 27 yol boyunca örgütün çeşitli kamplarında yer alan ve son olarak Irak ' ın kuzeyindeki Mahmut Kampından sağlık sorunları nedeniyle Norveç ' in başkenti Oslo ' ya giden Gülizar T., burada tedavi oldu . PKK ' lı kadın terörist, tedavisinin sonunda Norveç ' e sığınma talebinde bulundu. Talebi Norveç makamlarınca reddedilen Gülizar T., bu sabah Türkiye ' ye getirilerek iade edildi. Terör örgütünün İmralı Adası'nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcal ' ın yakın ilgi gösterdiği teröristler arasında yer alan PKK ' lı Gülizar T. ' nin, 27 yıl boyunca faaliyet gösterdiği kırsal alandan Avrupa ülkesine sahte pasaportla geçtiği ileri sürüldü.İstanbul Atatürk Havalimanında gözaltına alınan Gülizar T. ' nin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, sim kartlar, eylem faaliyeti içeren hafıza kartları ele geçirildi.Gözaltına alınan PKK ' lı kadın terörist, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Terörist hakkındaki adli tahkikatın sürdüğü vurgulandı.

