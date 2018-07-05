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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Mahmur Kampından Norveç’e tedavi amaçlı giden PKK’lı terörist Türkiye'ye teslim edildi Haberi

- Mahmur Kampından Norveç’e tedavi amaçlı giden PKK’lı terörist Türkiye'ye teslim edildi Haberi

Terör örgütü PKK'nın Irak ' taki kamplarından Mahmur ' da faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK ' lı kadın terörist, sağlık sorunları nedeniyle gittiği Norveç ' te yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

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Edinilen bilgilere göre; 1991 yılında bölücü terör örgütü PKK ' ya katılarak 27 yol boyunca örgütün çeşitli kamplarında yer alan ve son olarak Irak ' ın kuzeyindeki Mahmut Kampından sağlık sorunları nedeniyle Norveç ' in başkenti Oslo ' ya giden Gülizar T., burada tedavi oldu . PKK ' lı kadın terörist, tedavisinin sonunda Norveç ' e sığınma talebinde bulundu. Talebi Norveç makamlarınca reddedilen Gülizar T., bu sabah Türkiye ' ye getirilerek iade edildi. Terör örgütünün İmralı Adası'nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcal ' ın yakın ilgi gösterdiği teröristler arasında yer alan PKK ' lı Gülizar T. ' nin, 27 yıl boyunca faaliyet gösterdiği kırsal alandan Avrupa ülkesine sahte pasaportla geçtiği ileri sürüldü.İstanbul Atatürk Havalimanında gözaltına alınan Gülizar T. ' nin üzerinde yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, sim kartlar, eylem faaliyeti içeren hafıza kartları ele geçirildi.Gözaltına alınan PKK ' lı kadın terörist, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Terörist hakkındaki adli tahkikatın sürdüğü vurgulandı.
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