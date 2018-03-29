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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mağazadaki indirim izdihama neden oldu... O anlar kamerada İzle

Mağazadaki indirim izdihama neden oldu... O anlar kamerada İzle

Şanlıurfa ' da indirimi duyan kadınlar akın ettikleri mağazada izdihama neden oldu.

Kamera Çalışan Kadın Kalaba Cep Telefonu Ezilme Tehlikesi 


Kadınların arasında kalan çocuklar ise canlarını kurtarmak için çığlık attı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa ' da yeni açılan bir halı mağazası indirim yapacağını duyurdu. Mağazanın önünde toplanan kadınlar, kepenklerin açılmasıyla birlikte içeri girmeye çalıştı. Yüzlerde kadının bir anda mağazaya girmeye çalışması izdihama neden oldu. Yanında çocuklarını da getiren kadınlar, mağazaya girmeyi bırakıp çocuğunu kurtarmaya çalıştı. Yere düşen çocuğunu kalabalığın arasında almaya çalışan kadının yaşadığı korku sesine ve yüzüne yansıdı. Öte yandan kadınların arasında kalarak ezilme tehlikesi geçiren çocuklar ise canlarını kurtarmak için çığlık attı. Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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