Lüks villada şoke eden manzara Haberi

( MUĞLA )- Milyon dolarlık evi uyuşturucu serasına çevirdi MUĞLA



- Bodrum’da lüks bir villa uyuşturucu serasına çevrilmiş halde bulundu. Villaya yapılan baskında kenevir yetiştirmek için kurulan sera ve çok miktarda kök kenevir ele geçirildi. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi’ndeki bir villada kurulan düzenekle uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini aldı. Gece saatlerinde villaya baskın yapan polis, evde şok bir manzarayla karşılaştı. Villanın 2’inci katına kurulan serada kenevir yetiştirildiğini gören polis, evde bulunan H.H.C. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili M.Y. isimli bir şahsın daha İçmeler mevkisinde yakalandığı bildirildi.

Şahısların, villada uyuşturucu yetiştirmek için ısıtma, havalandırma, nemlendirme gibi her ayrıntısının özenle tasarlandığı bir sistem kurulduğu görüldü.

Sera içerisinde yetiştirilen keneviri imha eden polis ekipleri, her ayrıntısı düşünülerek yüklü bir maliyetle hazırlanan sistemleri söktü. Operasyonda uyuşturucu yetiştirmek için kurulan sistemin yanı sıra 2 adet hassas terazi, 15’e yakı ecstasy hap ele geçirdi. 3 bin 500 lira kira 2 bin 500 lira fatura Şahısların, villaya 3 bin 500 TL kira verdikleri, aylık elektrik masraflarının ise ortalama 2 bin 500 TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

