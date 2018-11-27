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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Lastik botla Yunanistan’a kaçacaklardı...Kaçak göçmen operasyonu kamerada İzle

Lastik botla Yunanistan’a kaçacaklardı...Kaçak göçmen operasyonu kamerada İzle

sahil güvenlik ekiplerinin botu kovalaması

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( EDİRNE )- Saros açıklarında lastik botta 22 kaçak göçmen yakalandı EDİRNE

- Edirne'nin Enez ilçesinde Yunanistan'a kaçmak için lastik botla denize açılan 11’i kadın 22 kaçak göçmen ve Ukrayna uyruklu 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 25 Kasım tarihinde saat 21.45’te, Edirne'nin Enez ilçesi önlerinde görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, durdurulmak üzere uzun süre denizde takip edildi. Yapılan uyarılar sonrasında durdurma aparatı kullanılarak durdurulan bottaki 11’i kadın toplam 22 kaçak göçmen ve Ukrayna uyruklu 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenlerin 11'ini Somali, 11'inin Vietnam uyruklu olduğu öğrenildi. Göçmenlerin tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valili İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği bildirildi.

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