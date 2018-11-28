Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında meydana gelen göçük havadan görüntülendi



4 işçi enkaz altından çıkartılırken 2 işçinin kurtarılma çalışması sürüyor. Yaşanan kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri ile birlikte kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili olarak gelişmeler sürüyor.

