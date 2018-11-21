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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kuyumcu soygunu zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti İzle

Kuyumcu soygunu zanlısı yakalanacağını anlayınca intihar etti İzle

kuyumcu soygunundan arşiv görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

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- Ankara'da yaşanan kuyumcu soygunu girişiminin zanlısı polis tarafından yakalanacağını anlayınca intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Mamak'ta 14 Kasım'da bir kuyumcuda soygun girişimi yaşanmıştı. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda zanlının Ali Ö. olduğu belirlendi. Zanlının Mamak Şahintepe'deki evini tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi.
Zanlı yakalanacağını özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen Ali. Ö. polisin uyarılara rağmen kapıyı açmadı. İçeriden silah sesi gelmesi üzerine kapıyı çilingir yardımı ile açan polis ekipleri Ali Ö.'nün intihar ettiğini tespit etti.
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