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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kütahya'da feci kaza, yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla çıkarılabildi: 1 ölü 3 yaralı

Kütahya'da feci kaza, yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye yardımıyla çıkarılabildi: 1 ölü 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 plakalı otomobil ile Fadıl Kanatlı'nın idaresindeki 06 ZPB 06 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Meliha Kanatlı yaralanırken, Kadir Arslan'ın kullandığı otomobilde bulunan Osman Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. (Tİ - EFE)

Trafik Kazası Bild 

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