Kurşunu bitince linç edilmek istendi



Olay bugün gece saatlerinde Şehitkamil İlçesi, Mevlana Mahallesi 100 nolu cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Davut A. (25) isimli şahıs, kahvehane önünde bir kişi ile tartşmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından koşarak uzaklaşan Davut A, evinden getirdiği av tüfeği ile kıraathane önünde oturan kalabalığın üzerine rastgele ateş etti. Olayda vücutlarına saçma isabet eden Ahmet Dirier, Mehmet Dirier, Delil Polat, Abdullah Kanat, Abdullah Yavuz isimli 5 kişi yaralandı.



Saldırgan linç edilmek istendi



Olay sonrası yaralananlar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Tüfeğinde fişeği biten Davut A. ise çevredeki kalabalık ve yaralı yakınları tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polislerce kendisini darp eden kalabalık arasından zor kurtarılan Davut A. 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Diğer yandan yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 kişinin hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenilirken, saldırgan Davut A. ise acil servisteki tedavisinin ardından polislerce gözaltına alarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

