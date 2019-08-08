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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kurbanlık hayvan yüklü tır kaza yaptı: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu

Kurbanlık hayvan yüklü tır kaza yaptı: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu

Gaziantep ' te kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü tırın kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu. Kaza, akşam saatlerinde Nizip-Gaziantep otoyolunun 18 ' inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü 80 GB 703 plakalı tırla aynı istikamette seyir halinde plakası alınamayan tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırlardaki 3 kişi yaralanırken, çok sayıda kurbanlık küçükbaş hayvan telef oldu. Bu sırada tırdaki diğer hayvanlar jandarma ekipleri tarafından indirilerek yolun kenarına alındı. Kurbanlık hayvanlara kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından su verildi.

Hastane Jandarma Hayvan Trol 


Trafiğin kontrollü şekilde yapıldığı kaza yerindeki yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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