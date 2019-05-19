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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Küçük Nurcan'ın eteğinin bulunduğu yerde cansız bedeni bulundu Haberi

Küçük Nurcan'ın eteğinin bulunduğu yerde cansız bedeni bulundu Haberi

Bekleyenlerden detay

Güvenlik Önlemi Kurbağa Bulduk 

-Yakınlarından detay
-Bulunduğu yerden görüntü
-Cenazeden görüntü
-Genel görüntü

( KARS )-Cansız bedeni dere kenarında eteğinin bulunduğu yerde suyun içerisinde bulundu.- Nurcan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu KARS

- Kars’a 8 gün önce evlerinin Önünde oyun oynarken kaybolan kaybolan Nurcan Sade’den acı haber geldi. Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van'dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede arama çalışmalarına başladı.
İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, minik Nurcan'ın cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında eteğinin bulunduğu yerde suyun içerisinde bulundu. Köye 4 kilometre uzaklıkta bulunun küçük Nurcan Sade’nin cesedi yapılan incelemenin ardın Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Baba Hayrettin Sade, “Üçüncü gününde eteğini bulduk. 8 km ötede ayakkabısını bulduk. Benim çocuğum kaybolmuştu, bulamıyorduk. Şimdi bulduk. Devletimizden Allah razı olsun. Şimdi acım biraz dindi” şeklinde konuştu.
Öte yandan çevrede güvenlik önlemi alındı. Nurcan Sade’nin yakınları göz yaşlarına boğuldu.
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