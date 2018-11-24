Kucağında torunuyla evinin yanışını izledi Video

-Ev sahibi ve kucağındaki torununun yangın anını izlemesi

-Olay yerindeki itfaiye araçlarından genel görüntüler

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

-Takip: aa,dha

-Ulaşım: adana’dan geçiliyor



( ADANA )- Adana’da buz dolabının meydana gelen yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi ADANA



- Adana’da buz dolabından çıkan yangın sonrasında mülk sahibi kucağında torunuyla evinin yanışını anbean izledi. Yangın, saat 03.30 sıralarında Çukurova İlçesi Toros Mahallesi 78004 sokakta bulunan bir apartmanın 7’inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Derya Turgay Keleş yangının çıktığı fark etmesi üzerine küçük torununu da alıp dışarı çıktı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Keleş, itfaiye ekiplerinin evdeki yangına müdahalesi sırasında kucağında torunuyla beraber o anları izledi. İtfaiye ekipleri yangı kısa sürede söndürürken yapılan çalışmada balkonda bulunan buz dolabının kısa devre yapması neticesinde yangının çıktığı tespit edildi. Ev’in bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi.

