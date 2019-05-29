Köy meydanındaki çatışmada gözaltı sayısı 30’a yükseldi



Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarında haksızlık iddiasıysa eski Muhtar Serdar K. ve yeni Muhtar Muharrem B. ve Aileleri arasında çıktığı öğrenildi. İl jandarma ekiplerinin, Bayat köyündeki iki aile arasında kavgaya ilişkin soruşturması geniş çaplı devam ediyor. Ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla 14 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 30'a yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Olayın geçmişi Bayat köyünde dün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 10 kişi yaralanmış, Fehim Kıran olay yerinde hayatını kaybetmiş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 yaralıdan Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç da kurtarılamamıştı. 7 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Olayda ölenler bugün Bayat köyünde toprağa verilecek.

