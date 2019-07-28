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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Korkunç olay! 15 gündür kayıptı

Korkunç olay! 15 gündür kayıptı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hocaköy Barajı yakınlarında bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Bulunan parçaların iki hafta önce kaybolan alzheimer hastası Remzi Çitil'e (78) ait olduğu tahmin ediliyor. Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil, geçtiğimiz 14 Temmuz'da evinden çıktı. Çitil'den bir daha haber alamayan yakınları bölgede yaptıkları aramada kendisine ulaşamadı. Bunun üzerine durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İHH İnegöl arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 10 gün boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil'in izine rastlanmadı. Akşam saatlerinde Sarıpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Hocaköy Barajı'na yakın bölgede hayvan otlatan bir çoban tarafından bir erkeğe ait vücudundan ayrılmış bir kafa bulundu. Çoban durumu İnegöl Jandarma ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak durumu İnegöl Cumhuriyet Savcısına haber verdi. Savcılığın incelemesinin ardından bulunan kafanın, kime ait olduğunun belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

A Haber Jandarma Alzheimer Hastası Alzheimer Yaşlı Adam 

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