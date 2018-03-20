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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Konya'da terör operasyonu: 8 gözaltı İzle

Konya'da terör operasyonu: 8 gözaltı İzle

Özel Harekat polisinin evlere giriş

Hastane Akalan Nevruz Terör Operasyonu Terör Örgütü 

-Polislerin ev içerisinde incelemesi
-Adreslerden genel detay
-Şüphelilerin hastaneye getirilişi
-Şüphelilerin hastaneden çıkarılışı
-Genel ve detay

( KONYA )- Sağlık kontrolüne getirilen şahıs, "Vatanımı seviyorum.Türkiye'mi çok seviyorum, Vatanıma canım kurban. En büyük Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülkedir. Türkiye için canımı feda ederim" dedi KONYA

- Konya'da, nevruz öncesi terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddia edilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’ya nevruz öncesi kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 10 adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında terör örgütüne destek verdiği iddia edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şüphelilerden Aziz B. ise sağlık kontrolüne getirildiği sırada, "Vatanımı seviyorum.Türkiye'mi çok seviyorum, Vatanıma canım kurban. En büyük Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülkedir. Türkiye için canımı feda ederim" demesi dikkat çekti.
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