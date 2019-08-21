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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil markete girdi İzle

Kontrolden çıkan otomobil markete girdi İzle

Yaşanan kaza güvenlik kamera görüntüsü

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-Kazanın yaşandığı yer detay

( SAKARYA )- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı SAKARYA

- Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak markete girdi. Meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, markette maddi hasar meydana geldi. Kaza, Kaynarca ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde ki virajı dönmek istediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Sinan Şentürk'e ait markete girdi. Kaza sonucu markette maddi hasar meydana gelirken, yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (BCT-
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